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Звезда «Битва экстрасенсов» Марина Зуева предрекает разрыв Алексея Купина и Майи Донцовой

Гадалки и ясновидящие часто дают свои прогнозы по тем или иным отношениям звезд различных реалити-шоу.

По мнению звезды проекта «Битва экстрасенсов» Марины Зуевой, участник телепроекта Дом-2 Алексей Купин слишком равнодушен к Майе Донцовой в постели.

Звезда «Битва экстрасенсов» Марина Зуева предрекает разрыв Алексея Купина и Майи Донцовой

Между этой парой нет интереса друг к другу, уверена Марина Зуева. Она отмечает,что Майя пытается тянуться к Леше, но он остыл по отношению к ней.

Сегодня Купин имеет свои устремления и продвигается к ним, говорит ясновидящая. Заметно, что с Майей ему не по пути, и он это понимает. По мнению Зуевой, после завершения своего пребывания на проекте, Алексей сможет добиться успеха, а вот Майя погаснет, как бы ей не хотелось быть известной.

Звезда «Битва экстрасенсов» Марина Зуева предрекает разрыв Алексея Купина и Майи Донцовой

«Между ребятами нет симпатии. Точнее, Майя тянется к Леше, но он холоден к ней. У Купина есть цель, к которой он идёт. Майя не для него, и он это знает. Могу сказать, что после проекта успех будет только у Леши Купина. Майя затухнет, хоть ей очень хочется стать популярной», — рассказывает в частности экстрасенс Марина Зуева.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:19

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