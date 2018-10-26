"Профессор" из прогноза погоды Александр Беляев рассказал о борьбе с раком





Около 6 лет назад у Александра Беляева врачи диагностировали рак легких, но "профессор" из прогноза погоды долго никому не говорил о своем недуге. Скоро телеведущему предстоит перенести еще одну операцию. Однако Александр Беляев рассказал, что он оттягивает хирургическое вмешательство, как может. Врачи понимают, что у пациента не заживает то, что должно зажить, и тоже советуют не торопиться.Любимая работа помогает Александру Беляеву не опускать руки, он по-прежнему остается ведущим прогноза погоды. Также знаменитость собирает марки, и в его коллекции имеются, как обычные, так и редкие экземпляры, цена которых достигает нескольких десятков тысяч долларов. "Профессор" из прогноза погоды настроен на победу над раком.