В Санкт-Петербурге умер композитор и дирижёр Борис Темирканов





О смерти Бориса Темирканова сообщили сотрудники Минкульта КБР, которыми он руководил в 80-х годах прошлого столетия. В ведомстве уточнили, что заслуженный деятель искусства умер в больнице, где проходил лечение. На данный момент о дате прощания сведений нет.Борис Темирканов долгое время дирижировал симфоническим оркестром Кабардино-Балкарской госфилармонии, для которого написал много музыкальных произведений.