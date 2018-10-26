В Санкт-Петербурге умер композитор и дирижёр Борис Темирканов
Борис Темирканов, заслуженный дирижёр и композитор, умер 26 октября в Петербурге. Весной следующего года народному артисту РФ должно было исполниться 82 года.
О смерти Бориса Темирканова сообщили сотрудники Минкульта КБР, которыми он руководил в 80-х годах прошлого столетия. В ведомстве уточнили, что заслуженный деятель искусства умер в больнице, где проходил лечение. На данный момент о дате прощания сведений нет.
Борис Темирканов долгое время дирижировал симфоническим оркестром Кабардино-Балкарской госфилармонии, для которого написал много музыкальных произведений.
О смерти Бориса Темирканова сообщили сотрудники Минкульта КБР, которыми он руководил в 80-х годах прошлого столетия. В ведомстве уточнили, что заслуженный деятель искусства умер в больнице, где проходил лечение. На данный момент о дате прощания сведений нет.
Борис Темирканов долгое время дирижировал симфоническим оркестром Кабардино-Балкарской госфилармонии, для которого написал много музыкальных произведений.
Культура
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 13:15