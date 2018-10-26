В Rainbow Six стартовало праздничное событие в честь Хэллоуина





Событие продлится всего неделю и завершится 31 октября. Команду оперативников представят Ash, Thermite, Buck, Hibana и Finka, а защитниками выступят Mira, Vigil, Valkyrie, Jager и Pulse. Персонажам, облаченным в хэллоуинские костюмы, предстоит сражаться друг с другом. В рамках испытания «Сладость или гадость» за ликвидацию 30 и 60 вражеских противников игроки получат праздничный пакет Crimsonviel.Разработчики отмечают, что в течение ограниченного времени игроки вновь смогут примерить классические костюмы, которые были доступны во время события, посвященного Хэллоуину-2017. Кроме того, любой, кто зайдет в Tom Clancy’s Rainbow Six Siege до 5 ноября, бесплатно получит пакет Crimsonviel с эксклюзивными предметами.