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С жены депутата Оксаны Яковлевой требуют миллион рублей за пробку на МКАДе

[b]Жена депутата Оксана Яковлева стала виновницей многокилометровой пробки на МКАДе. Модель Юлиана Свити теперь требует от певицы миллион рублей за то, что она опоздала на важную встречу и лишилась выгодного контракта по причине созданного певицей дорожного затора.[/b

С жены депутата Оксаны Яковлевой требуют миллион рублей за пробку на МКАДе

Оксана Яковлева недавно всколыхнула общественность дерзкой выходкой. Она решила записать музыкальный клип, остановившись на середине МКАДа, где девушка вместе со своими подругами устроила танцы. В результате образовалась пробка длиной в несколько километров. После этого инцидента в адрес молодой супруги депутата стали поступать сообщения с угрозами, на которые она не реагировала.

Певицу пригласили на передачу «На самом деле», куда она пришла с адвокатами. Девушка отказалась проходить проверку на полиграфе, объяснив это тем, что беременна. Также в студии появилась Юлиана Свити, заявившая, что из-за безалаберности певицы она пострадала и хочет, чтобы ей возместили ущерб в размере миллиона рублей. Однако адвокат Яковлевой отметил, что у его подопечной сломалась машина, поэтому она вышла на проезжую часть и начала репетировать, а после небольшой разминки уехала.



 
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ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 14:40

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