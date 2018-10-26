С жены депутата Оксаны Яковлевой требуют миллион рублей за пробку на МКАДе





[b]Жена депутата Оксана Яковлева стала виновницей многокилометровой пробки на МКАДе. Модель Юлиана Свити теперь требует от певицы миллион рублей за то, что она опоздала на важную встречу и лишилась выгодного контракта по причине созданного певицей дорожного затора.[/bОксана Яковлева недавно всколыхнула общественность дерзкой выходкой. Она решила записать музыкальный клип, остановившись на середине МКАДа, где девушка вместе со своими подругами устроила танцы. В результате образовалась пробка длиной в несколько километров. После этого инцидента в адрес молодой супруги депутата стали поступать сообщения с угрозами, на которые она не реагировала.Певицу пригласили на передачу «На самом деле», куда она пришла с адвокатами. Девушка отказалась проходить проверку на полиграфе, объяснив это тем, что беременна. Также в студии появилась Юлиана Свити, заявившая, что из-за безалаберности певицы она пострадала и хочет, чтобы ей возместили ущерб в размере миллиона рублей. Однако адвокат Яковлевой отметил, что у его подопечной сломалась машина, поэтому она вышла на проезжую часть и начала репетировать, а после небольшой разминки уехала.