Супруга Александра Овечкина попала в больницу





Супруга хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская совсем недавно стала мамой. Она еще кормит грудью малыша, поэтому ей нежелательно принимать лекарственные препараты. По этой причине супруга спортсмена борется с заболеванием витаминами, которые получает посредством капельниц. Несколько часов назад Анастасия Шубская в Instagram Stories опубликовала фотографию в комментарии к которой она написала: "Болеть никак нельзя, в ход идут витамины".И ходя супруга Александра Овечкина не стала озвучивать диагноз, который поставили врачи, ее поклонники решили, что она простыла. Пользователи Сети выразили свое беспокойство по поводу состояния здоровья Анастасии Шубской и пожелали ей скорейшего выздоровления.Напомним, что 18 августа супруга Александра Овечкина родила сына, которого назвали Сергеем. Хоккеист всячески помогает жене ухаживать на малышом.