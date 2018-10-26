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Супруга Александра Овечкина попала в больницу

В социальной сети Instagram Stories супруга Александра Овечкина Анастасия Шубская опубликовала снимок из больницы. На фотографии она находится под капельницей.

Супруга Александра Овечкина попала в больницу

Супруга хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская совсем недавно стала мамой. Она еще кормит грудью малыша, поэтому ей нежелательно принимать лекарственные препараты. По этой причине супруга спортсмена борется с заболеванием витаминами, которые получает посредством капельниц. Несколько часов назад Анастасия Шубская в Instagram Stories опубликовала фотографию в комментарии к которой она написала: "Болеть никак нельзя, в ход идут витамины".

Супруга Александра Овечкина попала в больницу

И ходя супруга Александра Овечкина не стала озвучивать диагноз, который поставили врачи, ее поклонники решили, что она простыла. Пользователи Сети выразили свое беспокойство по поводу состояния здоровья Анастасии Шубской и пожелали ей скорейшего выздоровления.

Напомним, что 18 августа супруга Александра Овечкина родила сына, которого назвали Сергеем. Хоккеист всячески помогает жене ухаживать на малышом.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:49

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