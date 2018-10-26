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Компания Skoda объявила о планах продолжить развитие дизельных моторов

Чешский автобренд Skoda объявил касательно планов продолжить развитие дизельных силовых агрегатов для своей техники. Такое мнение было озвучено одним из руководителей компании в рамках общения с журналистами.

Компания Skoda объявила о планах продолжить развитие дизельных моторов

Как стало известно, производитель не планирует отказываться от силовых установок, которые по сей день остаются достаточно актуальными, а также востребованными на мировом авторынке. В ближайшее время новая версия Skoda Octavia получит исполнение с дизельной силовой установкой.

Примечательным является то, что крупные немецкие производители авто стали больше интересоваться выпуском транспортных средств с дизельными силовыми агрегатами, которые хорошо востребованы у покупателей практически по всему земному шару. Но в некоторых европейских государствах постепенно отказываются покупать дизельные автомобили.

Ранее у дизельных моторов насчитали пять достоинств.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:20

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