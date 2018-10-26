Бой с Кличко довел непобежденного Тайсона Фьюри до депрессии





«Я выпил примерно 18 пинт лагера сразу, после чего заливал все водкой и виски. Когда я ехал домой, я всегда покупал пиццу и кебаб, но мне все время хотелось есть. Это все началось после того, как я неделю готовился к бою с Кличко», - рассказал Фьюри.По словам спортсмена, правильное питание является залогом успеха для него. Даже если тренировки проходят максимально активно, съеденный на ужин гамбургер может стать причиной появления лишнего веса.Фьюри встречался с Кличко в ноябре 2015 года. По его словам, его титул чемпиона мира по версиям IBF, WBA, IBO и WBO стал причиной сильной депрессии, из которой ему с трудом удалось выйти.