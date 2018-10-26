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Бой с Кличко довел непобежденного Тайсона Фьюри до депрессии

После боя с Владимиром Кличко непобежденный боксер Тайсон Фьюри впал в депрессию. По его словам, он сильно поправился из-за того, что начал злоупотреблять лагером.

Бой с Кличко довел непобежденного Тайсона Фьюри до депрессии

«Я выпил примерно 18 пинт лагера сразу, после чего заливал все водкой и виски. Когда я ехал домой, я всегда покупал пиццу и кебаб, но мне все время хотелось есть. Это все началось после того, как я неделю готовился к бою с Кличко», - рассказал Фьюри.

По словам спортсмена, правильное питание является залогом успеха для него. Даже если тренировки проходят максимально активно, съеденный на ужин гамбургер может стать причиной появления лишнего веса.

Фьюри встречался с Кличко в ноябре 2015 года. По его словам, его титул чемпиона мира по версиям IBF, WBA, IBO и WBO стал причиной сильной депрессии, из которой ему с трудом удалось выйти.



 
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Спорт
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 12:33

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