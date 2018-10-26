Состоялся дебют новой версии внедорожника Nissan Terra S





Terra S оборудован особым защитным обвесом, изготовленным из бесцветного пластика, задним диффузором и массивным спойлером, элитными 20-дюймовыми колёсными дисками. Салон автомодели выполнен в чёрно-белых тонах и обит первосортной кожей. Внедорожник оснащён турбодизелем YD25 DDTi на 2,5 литра и 190 «лошадей», функционирующим наряду с 7-ступенчатой АКПП.Стоимость автоновинки пока не указывается. Что касается стандартной версии, Nissan оценил её минимальную комплектацию в 26 тысяч долларов.