Mopar привезет на SEMA два особых пикапа Ram 1500





Ram 1500 Rebel будет отличаться от других представителей серии наличием цвета Rebel Smoke. Также он получит просторный салон и специальный механизм Mopar для корректировки размера дорожного просвета прямо во время движения. Под капотом у него разместится силовой агрегат на 5,7 литра. Оба автомобиля должны получить фирменные шины с логотипами Ram и Big Horn, расположенными на протекторах. Другие технические характеристики концептов пока отсутствуют.Ram1500 Big Horn «Low Down» будет иметь небольшой салон и относительно мелкие габариты. Основная версия получит несколько цветовых решений. Под капотом у пикапа установят мотор на 5,7 литра Hemi V8 и воздухозаборник Mopar Ram Airflow. Сведения о стоимости будущих версий транспортного средства пока не были обнародованы.