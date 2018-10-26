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Mopar привезет на SEMA два особых пикапа Ram 1500

Компания Mopar намерена в ходе выставки SEMA презентовать две уникальные версии пикапа Ram 1500. По предварительным данным, бренд готовит к релизу концепты Rebel и Big Horn «Low Down».

Mopar привезет на SEMA два особых пикапа Ram 1500

Ram 1500 Rebel будет отличаться от других представителей серии наличием цвета Rebel Smoke. Также он получит просторный салон и специальный механизм Mopar для корректировки размера дорожного просвета прямо во время движения. Под капотом у него разместится силовой агрегат на 5,7 литра. Оба автомобиля должны получить фирменные шины с логотипами Ram и Big Horn, расположенными на протекторах. Другие технические характеристики концептов пока отсутствуют.

Ram1500 Big Horn «Low Down» будет иметь небольшой салон и относительно мелкие габариты. Основная версия получит несколько цветовых решений. Под капотом у пикапа установят мотор на 5,7 литра Hemi V8 и воздухозаборник Mopar Ram Airflow. Сведения о стоимости будущих версий транспортного средства пока не были обнародованы.



 
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 13:17

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