Появились первые фотографии быстрого гиперкара McLaren





Гиперкар войдет в топовую автолинейку Ultimate Series. Кроме этого, автомобиль поборется за звание самого быстрого в истории марки. Покупателям будет предложен высочайший уровень персонализации.McLaren Speedtail выступают преемником модели F1. Автомобиль обзаведется трехместной компоновкой салона и бензин-электрической установкой. Основой выступает твин-турбо «восьмерка», лежащая в основе 570S GT4. Суммарная отдача движка превышает 1000 лошадиных сил, а максимальная скорость составляет 420 километров в час.Speedtail станет едва ли не самой роскошной моделью в линейке бренда. Покупателям предложат многочисленные варианты окраски кузова и отделки салона. Логотипы будут выполнены из драгоценных металлов.Управление машиной станет осуществляться с помощью дисплеем. Производитель обещает использовать инновационные материалы.