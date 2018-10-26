Компания Apple устранила единственную возможность взломать iPhone





В начале текущего года появилась коробка GrayKey, которая была создана для взлома iPhone. Но в новой версии смартфона от Apple в операционной системы был исправлен недостаток, благодаря которому работал GrayKey. В новом iPhone, который работает под управлением iOS 12, была закрыта возможность получать коды доступа к любым устройствам обеспечивающим защиту этих гаджетов.Руководитель ElcomSoft предположил, что разработчики компании Apple могли исправить ошибку в составе конфигураций или же изменить ядро платформы iOS. С выходом апгрейда владельцам нового iPhone стала доступна возможность, которая ограничивает пользование гаджетом через порт Lightning.