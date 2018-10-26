АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Умер Николай Караченцов: Лучшие роли российского актера
EUR 74.99 USD 65.75
Курс валют на 26.10.2018

Компания Apple устранила единственную возможность взломать iPhone

Компания Apple устранила единственную брешь в системе защиты iPhone, на которой был основан способ взломать смартфон этой модели. От девайса GrayKey, с помощи которого устранялась защита гаджета, теперь нет пользы.

Компания Apple устранила единственную возможность взломать iPhone

В начале текущего года появилась коробка GrayKey, которая была создана для взлома iPhone. Но в новой версии смартфона от Apple в операционной системы был исправлен недостаток, благодаря которому работал GrayKey. В новом iPhone, который работает под управлением iOS 12, была закрыта возможность получать коды доступа к любым устройствам обеспечивающим защиту этих гаджетов.

Руководитель ElcomSoft предположил, что разработчики компании Apple могли исправить ошибку в составе конфигураций или же изменить ядро платформы iOS. С выходом апгрейда владельцам нового iPhone стала доступна возможность, которая ограничивает пользование гаджетом через порт Lightning.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Мордовии в ДТП погибли 4 человека
Певица Клава Кока отменила первые гастроли из-за
Ракета LauncherOne доставит спутники на орбиту с
Ученые приняли с Луны неизвестный сигнал и снова
Эксперты ФИПИ назвали пять самых распространенных
Бабушка Ивана Урганта борется с болезнью
Елена Исинбаева порадовала поклонников в
В России продажи люксовых автомобилей увеличились
В Rainbow Six стартовало праздничное событие в
С жены депутата Оксаны Яковлевой требуют миллион
Любой стресс разрушает умственные способности
В Роскачестве рассказали, как выбрать зимнюю
Глюк’oZa опубликовала снимок с мужем из спальни
Компания Skoda объявила о планах продолжить
ФК "Спартак" выразил соболезнования в связи со
Sony покажет ремейк MediEvil на Хэллоуин
Обнаженная дочь Джонни Деппа украсила обложку
"Профессор" из прогноза погоды Александр Беляев
Компания Apple устранила единственную возможность
Ольга Бузова в Instagram заявила, что ждет
Видеокарта на 7-нм Vega 20 протестирована в Final
Путин пока не собирается посещать Кубань
Медики создали гель для ускорения заживления ран
Паспорт Валерия Леонтьева петербуржец продает за
Ани Лорак поделилась с фанатами в Instagram фото
Создатели ТНТ объявили Ксении Бородиной, что
Состоялся дебют новой версии внедорожника Nissan
В России подорожали Mitsubishi L200 и Pajero Sport
Звезда «Битва экстрасенсов» Марина Зуева
Mopar привезет на SEMA два особых пикапа Ram 1500
Просмотреть все новости