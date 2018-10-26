Компания Apple устранила единственную возможность взломать iPhone
Компания Apple устранила единственную брешь в системе защиты iPhone, на которой был основан способ взломать смартфон этой модели. От девайса GrayKey, с помощи которого устранялась защита гаджета, теперь нет пользы.
В начале текущего года появилась коробка GrayKey, которая была создана для взлома iPhone. Но в новой версии смартфона от Apple в операционной системы был исправлен недостаток, благодаря которому работал GrayKey. В новом iPhone, который работает под управлением iOS 12, была закрыта возможность получать коды доступа к любым устройствам обеспечивающим защиту этих гаджетов.
Руководитель ElcomSoft предположил, что разработчики компании Apple могли исправить ошибку в составе конфигураций или же изменить ядро платформы iOS. С выходом апгрейда владельцам нового iPhone стала доступна возможность, которая ограничивает пользование гаджетом через порт Lightning.
В начале текущего года появилась коробка GrayKey, которая была создана для взлома iPhone. Но в новой версии смартфона от Apple в операционной системы был исправлен недостаток, благодаря которому работал GrayKey. В новом iPhone, который работает под управлением iOS 12, была закрыта возможность получать коды доступа к любым устройствам обеспечивающим защиту этих гаджетов.
Руководитель ElcomSoft предположил, что разработчики компании Apple могли исправить ошибку в составе конфигураций или же изменить ядро платформы iOS. С выходом апгрейда владельцам нового iPhone стала доступна возможность, которая ограничивает пользование гаджетом через порт Lightning.
Технологии
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:00