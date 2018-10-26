Видеокарта на 7-нм Vega 20 протестирована в Final Fantasy XV





В ходе проверки специалисты установили, что новая видеокарта существенно обходит по производительности Radeon RX Vega 64, имея возможность воспроизведения видео с повышенным количеством кадров в секунду. В то же время она немного уступает GeForce GTX 1080.Представители AMD ранее отмечали, что выпуск карты со стандартом Vega 20 пока находится под вопросом, так как ее стоимость будет превышать 1200 долларов. В новых драйверах для операционной системы Linux имеется идентификатор 66AF:C1, который может относиться к видеоадаптеру, но пока сведения об этом не были обнародованы.