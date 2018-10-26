Житель Москвы увидел выигрышные цифры лотереи во сне
39-летний житель Москвы, выигравший в лотерею 9,2 миллиона рублей, увидел «счастливую» комбинацию из двух последних цифр во сне. Мужчина играл в «Гослото».
По его словам, цифры 5 и 36 ему приснились год назад, и с тех пор он старался использовать их во время игры в лотерею при каждой возможности, заполняя недостающие ячейки датами рождения своих родственников. Житель Москвы отметил: из-за отсутствия крупных выигрышей он уже отчаялся и решил в последний раз «испытать удачу», не надеясь на выигрыш.
В итоге мужчина стал обладателем 9,2 миллиона рублей. На эти деньги он планирует приобрести машину, сделать в квартире ремонт и вместе с семьёй осуществить путешествие по стране.
По его словам, цифры 5 и 36 ему приснились год назад, и с тех пор он старался использовать их во время игры в лотерею при каждой возможности, заполняя недостающие ячейки датами рождения своих родственников. Житель Москвы отметил: из-за отсутствия крупных выигрышей он уже отчаялся и решил в последний раз «испытать удачу», не надеясь на выигрыш.
В итоге мужчина стал обладателем 9,2 миллиона рублей. На эти деньги он планирует приобрести машину, сделать в квартире ремонт и вместе с семьёй осуществить путешествие по стране.
Общество
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 12:30