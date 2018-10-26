Медики создали гель для ускорения заживления ран





По словам ученых, ткани человека и животных вырабатывает электрическое после, которое по силе является небольшим. Как считают биологи, оно играет важную роль в процессе управления движением клеток при заживлении ран.Ученые создали набор, куда вошли короткие РНК-молекулы, мешающие считыванию копий FL2 рибосомами. Элементы были добавлены в один из гелей, которым доктора пропитывают повязки и марли. Действие субстанции ученые проверили на мышах, у которых были порезы кожи и сильные ожоги. В течение двух недель авторы исследования наблюдали за состоянием грызунов. Опыты показали, что подавление работы FL2 заставляло раны в два раза быстрее затягиваться.Сейчас аналогичные опыты проводятся на коже свиней. Авторы научной работы планируют отправить запрос в регулирующие органы США на осуществление клинических испытаний на людях.