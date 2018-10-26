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Медики создали гель для ускорения заживления ран

Биологи из Стэнфорда создали уникальный гель, который позволяет удвоить скорость заживления ран. Исследования проводились на мышах Результаты научной работы обнародованы на страницах журнала Advances in Wound Care.

Медики создали гель для ускорения заживления ран

По словам ученых, ткани человека и животных вырабатывает электрическое после, которое по силе является небольшим. Как считают биологи, оно играет важную роль в процессе управления движением клеток при заживлении ран.

Ученые создали набор, куда вошли короткие РНК-молекулы, мешающие считыванию копий FL2 рибосомами. Элементы были добавлены в один из гелей, которым доктора пропитывают повязки и марли. Действие субстанции ученые проверили на мышах, у которых были порезы кожи и сильные ожоги. В течение двух недель авторы исследования наблюдали за состоянием грызунов. Опыты показали, что подавление работы FL2 заставляло раны в два раза быстрее затягиваться.

Сейчас аналогичные опыты проводятся на коже свиней. Авторы научной работы планируют отправить запрос в регулирующие органы США на осуществление клинических испытаний на людях.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 13:40

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