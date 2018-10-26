Учения головного фрегата "Адмирал Горшков" прошли в Баренцевом море





На видео видно, как корабль отрабатывает в акватории Баренцевого моря защиту от самолетов. В ходе учений задействовали радиотехническое бортовое вооружение, а также зенитно-ракетный комплекс. В свою очередь, проведение данных испытаний обеспечивалось малым противолодочным кораблём "Снежногорск", самолетами объединения ВВС, а также ПВО Северного флота.28 июля "Адмирал Горшков" приняли в боевой состав российского Военно-морского флота. Раньше передавали, что 3 и 4 фрегаты из проекта 22350 "Адмирал Головко", а также "Адмирал Исаков" будут переданы в ВМФ РФ в срок уже в 2021-2022 годах.