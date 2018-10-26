АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Умер Николай Караченцов: Лучшие роли российского актера
EUR 74.99 USD 65.75
Курс валют на 26.10.2018

Паспорт Валерия Леонтьева петербуржец продает за 100 000 рублей

Петербуржец разместил на сайте «Авито» объявление о продаже паспорта Валерия Леонтьева. За раритетный паспорт советского образца знаменитого музыканта продавец хочет получить как минимум 100 000 рублей.

Паспорт Валерия Леонтьева петербуржец продает за 100 000 рублей

Денис, так представился продавец, рассказал, что паспорт он приобрел 20 лет назад у коллекционера. А тот в свою очередь сообщил, что документ Валерий Леонтьев оставил в гостинице «Прибалтийская», однако за ним он не вернулся, сделав себе новый паспорт.

По всей видимости, Дениса вдохновила история с продажей паспорта Виктора Цоя. Его аналогичным образом сначала продали на «Авито» за 3,5 миллиона рублей, а потом покупатель выручил за него уже 9 миллионов рублей, перепродав на аукционе. По словам Дениса, помимо паспорта Валерия Леонтьева ранее у него имелся автограф Аллы Пугачевой, но он его продал из-за финансовой нужды.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Мордовии в ДТП погибли 4 человека
Певица Клава Кока отменила первые гастроли из-за
Ракета LauncherOne доставит спутники на орбиту с
Ученые приняли с Луны неизвестный сигнал и снова
Эксперты ФИПИ назвали пять самых распространенных
Бабушка Ивана Урганта борется с болезнью
Елена Исинбаева порадовала поклонников в
В России продажи люксовых автомобилей увеличились
В Rainbow Six стартовало праздничное событие в
С жены депутата Оксаны Яковлевой требуют миллион
Любой стресс разрушает умственные способности
В Роскачестве рассказали, как выбрать зимнюю
Глюк’oZa опубликовала снимок с мужем из спальни
Компания Skoda объявила о планах продолжить
ФК "Спартак" выразил соболезнования в связи со
Sony покажет ремейк MediEvil на Хэллоуин
Обнаженная дочь Джонни Деппа украсила обложку
"Профессор" из прогноза погоды Александр Беляев
Компания Apple устранила единственную возможность
Ольга Бузова в Instagram заявила, что ждет
Видеокарта на 7-нм Vega 20 протестирована в Final
Путин пока не собирается посещать Кубань
Медики создали гель для ускорения заживления ран
Паспорт Валерия Леонтьева петербуржец продает за
Ани Лорак поделилась с фанатами в Instagram фото
Создатели ТНТ объявили Ксении Бородиной, что
Состоялся дебют новой версии внедорожника Nissan
В России подорожали Mitsubishi L200 и Pajero Sport
Звезда «Битва экстрасенсов» Марина Зуева
Mopar привезет на SEMA два особых пикапа Ram 1500
Просмотреть все новости