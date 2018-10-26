Паспорт Валерия Леонтьева петербуржец продает за 100 000 рублей
Петербуржец разместил на сайте «Авито» объявление о продаже паспорта Валерия Леонтьева. За раритетный паспорт советского образца знаменитого музыканта продавец хочет получить как минимум 100 000 рублей.
Денис, так представился продавец, рассказал, что паспорт он приобрел 20 лет назад у коллекционера. А тот в свою очередь сообщил, что документ Валерий Леонтьев оставил в гостинице «Прибалтийская», однако за ним он не вернулся, сделав себе новый паспорт.
По всей видимости, Дениса вдохновила история с продажей паспорта Виктора Цоя. Его аналогичным образом сначала продали на «Авито» за 3,5 миллиона рублей, а потом покупатель выручил за него уже 9 миллионов рублей, перепродав на аукционе. По словам Дениса, помимо паспорта Валерия Леонтьева ранее у него имелся автограф Аллы Пугачевой, но он его продал из-за финансовой нужды.
Денис, так представился продавец, рассказал, что паспорт он приобрел 20 лет назад у коллекционера. А тот в свою очередь сообщил, что документ Валерий Леонтьев оставил в гостинице «Прибалтийская», однако за ним он не вернулся, сделав себе новый паспорт.
По всей видимости, Дениса вдохновила история с продажей паспорта Виктора Цоя. Его аналогичным образом сначала продали на «Авито» за 3,5 миллиона рублей, а потом покупатель выручил за него уже 9 миллионов рублей, перепродав на аукционе. По словам Дениса, помимо паспорта Валерия Леонтьева ранее у него имелся автограф Аллы Пугачевой, но он его продал из-за финансовой нужды.
ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:30