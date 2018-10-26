Паспорт Валерия Леонтьева петербуржец продает за 100 000 рублей





Денис, так представился продавец, рассказал, что паспорт он приобрел 20 лет назад у коллекционера. А тот в свою очередь сообщил, что документ Валерий Леонтьев оставил в гостинице «Прибалтийская», однако за ним он не вернулся, сделав себе новый паспорт.По всей видимости, Дениса вдохновила история с продажей паспорта Виктора Цоя. Его аналогичным образом сначала продали на «Авито» за 3,5 миллиона рублей, а потом покупатель выручил за него уже 9 миллионов рублей, перепродав на аукционе. По словам Дениса, помимо паспорта Валерия Леонтьева ранее у него имелся автограф Аллы Пугачевой, но он его продал из-за финансовой нужды.