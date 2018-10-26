В России подорожали Mitsubishi L200 и Pajero Sport





Причиной изменения ценовой политики представители дилерских центров назвали незначительное увеличение стоимости доллара, к которой привязан ценник поставок. За пикап Mitsubishi L200 сейчас придется отдать порядка 1,8 миллиона рублей. Топовый вариант транспортного средства обойдется более чем в 2,4 миллиона рублей.Внедорожник Mitsubishi Pajero Sport во всех четырех комплектациях подорожал примерно на 10 тысяч рублей. Его стоимость в базовой вариации сейчас составляет примерно 2,2 миллиона рублей. В сентябре текущего года подорожали и другие автомобили от Mitsubishi, выпущенные в 2018 году.