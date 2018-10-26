Алексей Панин назвал Николая Караченцова человеком с уникальной энергетикой





Накануне стало известно о кончине Николая Караченцова, трагическое событие прокомментировал скандальный российский актёр Алексей Панин. По словам артиста, о Николае Петровиче в нескольких словах не скажешь, так как он является таким человеком, о котором можно говорить очень долго.Панин отметил уникальную энергетику Караченцова, а также подчеркнул, что он был легендой и глыбой в театральном и кинематографическом мире.