Алексей Панин назвал Николая Караченцова человеком с уникальной энергетикой
Утром 26 октября ушёл из жизни легендарный артист Николай Караченцов. Актёр Алексей Панин в интервью с Nation News выразил свои соболезнования по поводу смерти народного артиста РСФСР, отметив, что у него была уникальная энергетика.
Накануне стало известно о кончине Николая Караченцова, трагическое событие прокомментировал скандальный российский актёр Алексей Панин. По словам артиста, о Николае Петровиче в нескольких словах не скажешь, так как он является таким человеком, о котором можно говорить очень долго.
Панин отметил уникальную энергетику Караченцова, а также подчеркнул, что он был легендой и глыбой в театральном и кинематографическом мире.
Накануне стало известно о кончине Николая Караченцова, трагическое событие прокомментировал скандальный российский актёр Алексей Панин. По словам артиста, о Николае Петровиче в нескольких словах не скажешь, так как он является таким человеком, о котором можно говорить очень долго.
Панин отметил уникальную энергетику Караченцова, а также подчеркнул, что он был легендой и глыбой в театральном и кинематографическом мире.
ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 11:57