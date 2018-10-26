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Умер Николай Караченцов: Лучшие роли российского актера
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Алексей Панин назвал Николая Караченцова человеком с уникальной энергетикой

Утром 26 октября ушёл из жизни легендарный артист Николай Караченцов. Актёр Алексей Панин в интервью с Nation News выразил свои соболезнования по поводу смерти народного артиста РСФСР, отметив, что у него была уникальная энергетика.

Алексей Панин назвал Николая Караченцова человеком с уникальной энергетикой

Накануне стало известно о кончине Николая Караченцова, трагическое событие прокомментировал скандальный российский актёр Алексей Панин. По словам артиста, о Николае Петровиче в нескольких словах не скажешь, так как он является таким человеком, о котором можно говорить очень долго.

Алексей Панин назвал Николая Караченцова человеком с уникальной энергетикой

Панин отметил уникальную энергетику Караченцова, а также подчеркнул, что он был легендой и глыбой в театральном и кинематографическом мире.



 
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ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 11:57

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