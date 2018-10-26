WhatsApp анонсировал появление собственных стикеров





В одной строке помещаются сразу два стикера. По словам разработчиков, эта возможность предоставлена с целью экономии пространства на экране. Стикеры из библиотеки сгруппированы для упрощения поиска. В специальном разделе можно посмотреть уже загруженные наборы.В новом обновлении WhatsApp были улучшены и другие возможности. Например, создатели упростили поиск и загрузку GIF-изображений.