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WhatsApp анонсировал появление собственных стикеров

Популярный мессенджер WhatsApp обзавелся собственной библиотекой стикеров. Все их наборы доступны пользователям платформ iOS и Android совершенно бесплатно.

WhatsApp анонсировал появление собственных стикеров

В одной строке помещаются сразу два стикера. По словам разработчиков, эта возможность предоставлена с целью экономии пространства на экране. Стикеры из библиотеки сгруппированы для упрощения поиска. В специальном разделе можно посмотреть уже загруженные наборы.

В новом обновлении WhatsApp были улучшены и другие возможности. Например, создатели упростили поиск и загрузку GIF-изображений.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 13:10

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