WhatsApp анонсировал появление собственных стикеров
Популярный мессенджер WhatsApp обзавелся собственной библиотекой стикеров. Все их наборы доступны пользователям платформ iOS и Android совершенно бесплатно.
В одной строке помещаются сразу два стикера. По словам разработчиков, эта возможность предоставлена с целью экономии пространства на экране. Стикеры из библиотеки сгруппированы для упрощения поиска. В специальном разделе можно посмотреть уже загруженные наборы.
В новом обновлении WhatsApp были улучшены и другие возможности. Например, создатели упростили поиск и загрузку GIF-изображений.
В одной строке помещаются сразу два стикера. По словам разработчиков, эта возможность предоставлена с целью экономии пространства на экране. Стикеры из библиотеки сгруппированы для упрощения поиска. В специальном разделе можно посмотреть уже загруженные наборы.
В новом обновлении WhatsApp были улучшены и другие возможности. Например, создатели упростили поиск и загрузку GIF-изображений.
Технологии
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 13:10