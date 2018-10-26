Ученые разработали искусственный интеллект со способностями парфюмера





В основу искусственного интеллекта положена большая база данных с информацией о запахах нескольких основных составляющих большей части духов. На приборах, в которых будет применяться нейросеть, должны иметь специальные датчики, определяющие тип парфюма. Речь идет не только об аромате, но и о начальной и основной нотах.Также нейросеть Phylira сможет самостоятельно создавать комбинации ароматов, делая из них полноценные духи. Комбинации перед показом будут проходить специальную проверку на предмет достаточного уровня по нескольким показателям. В будущем искусственный интеллект будет использоваться для сортировки духов на массовом производстве парфюмерии.