Сергей Светлаков рассказал, как сумел скрыть рождение второго сына





По словам Сергея Светлакова, они с супругой Антониной не предпринимали попыток скрыть рождение второго сына – просто не объявляли об этом, а жена не посещала светские мероприятия во время поздних сроков беременности. Кроме того, пара в последнее время много путешествовала.Антонина Чеботарёва подарила мужу двух детей – Ивана (родился 18 июля 2013 года) и Максима (16 июля 2017 года). Также у артиста есть дочь Анастасия от прежнего брака.На вопрос о том, ладят ли сыновья меж собой, Сергей Светлаков ответил утвердительно.– добавил телеведущий.