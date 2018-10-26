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Сергей Светлаков рассказал, как сумел скрыть рождение второго сына

Сергей Светлаков в интервью сотрудникам издания «Собеседник» рассказал, каким образом сумел скрыть рождение второго сына. О том, что телеактёр летом 2017 года стал многодетным отцом, общественность узнала лишь этой осенью – от него же самого.

Сергей Светлаков рассказал, как сумел скрыть рождение второго сына

По словам Сергея Светлакова, они с супругой Антониной не предпринимали попыток скрыть рождение второго сына – просто не объявляли об этом, а жена не посещала светские мероприятия во время поздних сроков беременности. Кроме того, пара в последнее время много путешествовала.

Антонина Чеботарёва подарила мужу двух детей – Ивана (родился 18 июля 2013 года) и Максима (16 июля 2017 года). Также у артиста есть дочь Анастасия от прежнего брака.

На вопрос о том, ладят ли сыновья меж собой, Сергей Светлаков ответил утвердительно. «Вот только постоянно необходимо следить, чтобы ребята не повредили друг друга от переполняющих их чувств», – добавил телеведущий.



 
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ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 12:50

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