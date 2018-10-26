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Колдовская рукопись XVII века была продана на аукционе за 2 миллиона

Рукопись мага, написанная в XVII века была продана на аукционе за 2 миллиона. Текст с деталями магических обрядов был написан членом группы под названием "Кудесник из Эссекса", которой в те времена приписывали колдовские силы.

Колдовская рукопись XVII века была продана на аукционе за 2 миллиона

Специалисты рассказали, что кудесники в Великобритании существовали до начала XX века. Маги боролись со злыми духами, искали преступников, а также пропавших без вести людей. Еще они гадали, занимались целительством, любовными делами и поиском сокровищ. Руководство, которое было продано на аукционе, было написанное в XVII веке и состоит из 476 страниц. В нем имеются записи, которые помогут кого-нибудь в себя влюбить или похудеть. А ещё там рассказано, как заставить девушку танцевать голой.

Древнюю рукопись приобрёл коллекционер. Он заплатил за нее около 2 миллионов рублей в эквиваленте. По словам работников аукциона, такая цена объясняется тем, что данный написанный от руки текст не был опубликован. К тому же в наше время интерес к вещам, связанным с колдовством весьма повышен.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:14

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