Россиян предупредили о последствиях неоформления полиса ОМС
Эксперты рассказали, что ждет россиян, если до 1 ноября нынешнего года они не сменят старые образцы полиса ОМС на новые. Следующая возможность сделать это у граждан РФ появится только с 1 января 2019 года.
Практика показывает, что некоторые граждане являются обладателями полиса 1998 года. Однако на сегодняшний день такая бумага может вызвать недоверие у лечебных учреждений, поэтому они отказывают пациентам в оказании бесплатной помощи.
Россиянам напоминают о том, что до конца нынешнего месяца необходимо оформить новый полис медицинского страхования. Договор оформляется напрямую в страховой компании или через ее сотрудников, которые работают в офисах МФЦ и поликлиниках.
Закон предполагает, что документ ОМС нужно менять вовремя, но в госпитализации и экстренной помощи пациенту не имеют право отказать, если имеется полис старого образца. Замена, согласно правилам, может производиться один раз в год, сообщает портал «Слово и дело».
Практика показывает, что некоторые граждане являются обладателями полиса 1998 года. Однако на сегодняшний день такая бумага может вызвать недоверие у лечебных учреждений, поэтому они отказывают пациентам в оказании бесплатной помощи.
Россиянам напоминают о том, что до конца нынешнего месяца необходимо оформить новый полис медицинского страхования. Договор оформляется напрямую в страховой компании или через ее сотрудников, которые работают в офисах МФЦ и поликлиниках.
Закон предполагает, что документ ОМС нужно менять вовремя, но в госпитализации и экстренной помощи пациенту не имеют право отказать, если имеется полис старого образца. Замена, согласно правилам, может производиться один раз в год, сообщает портал «Слово и дело».
Общество
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 12:04