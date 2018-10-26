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Россиян предупредили о последствиях неоформления полиса ОМС

Эксперты рассказали, что ждет россиян, если до 1 ноября нынешнего года они не сменят старые образцы полиса ОМС на новые. Следующая возможность сделать это у граждан РФ появится только с 1 января 2019 года.

Россиян предупредили о последствиях неоформления полиса ОМС

Практика показывает, что некоторые граждане являются обладателями полиса 1998 года. Однако на сегодняшний день такая бумага может вызвать недоверие у лечебных учреждений, поэтому они отказывают пациентам в оказании бесплатной помощи.

Россиянам напоминают о том, что до конца нынешнего месяца необходимо оформить новый полис медицинского страхования. Договор оформляется напрямую в страховой компании или через ее сотрудников, которые работают в офисах МФЦ и поликлиниках.

Закон предполагает, что документ ОМС нужно менять вовремя, но в госпитализации и экстренной помощи пациенту не имеют право отказать, если имеется полис старого образца. Замена, согласно правилам, может производиться один раз в год, сообщает портал «Слово и дело».



 
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Общество
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 12:04

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