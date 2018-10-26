Дмитренко и Яббарова могут выгнать с «Дома-2» за драку

«Не люблю Кадони, но впервые услышала от него умные слова! Яббарова я бы и без драк отправила домой! Не очень хороший пример он подает своим отношением к беременной Алене!» - написал один из телезрителей «Дома-2» в Сети.





Вчера в эфир телеканала «ТНТ» вышел очередной выпуск «Дома-2», в котором на Лобном месте телеведущие и коллектив телепроекта решили обсудить разногласия, возникнувшее между Ильей Яббаровым и Дмитрием Дмитренко.В последнее время Дмитрий и Илья довольно часто начали выяснять отношения. Впрочем, участники «Дома-2» делают это через плазму, ведь Яббаров еще находится на Сейшельских островах, а Дмитренко - на Поляне. Но все равно они пообещали друг другу, что при встрече не только решат конфликт, но и навсегда поставят точку в своем общении.Илью Яббарова возмущает то, что его бывшая возлюбленная Алена Савкина (Рапунцель-младшая) и ее родственнички постоянно обсуждают его и новую его пассию Маргариту Ларченко. В свою очередь, Дмитрий Дмитренко недоволен тем, что Илья постоянно оскорбляет и насмехается над его семейством и льет на каждого из них грязь.На сегодняшний день и Дмитрий Дмитренко, и Илья Яббаров отказываются извиняться друг перед другом, объясняя это тем, что ничего подобного не делали, если бы противник первым не начинал принижать и высмеивать. Однако телеведущий «Дома-2» Влад Кадони поспешил предупредить участников реалити-шоу, что если те снова решат подраться, то оба сразу же отправятся домой.Кадони не стал долго церемониться с Дмитренко и Яббаровым и пообещал каждому из них, что сам лично посодействует тому, чтобы участников отправили за ворота, если они устроят в Периметре драку. Нужно сказать, что теперь супруга Дмитрия Ольга Рапунцель очень переживает за мужа, ведь совсем скоро Илья вернется на Поляну, чтобы участвовать в очередном этапе конкурса «Человек года 2018».