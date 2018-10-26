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Дмитренко и Яббарова могут выгнать с «Дома-2» за драку

Одних из самых ярких участников скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» - Дмитрия Дмитренко и Илью Яббарова могут отправить за ворота.

Вчера в эфир телеканала «ТНТ» вышел очередной выпуск «Дома-2», в котором на Лобном месте телеведущие и коллектив телепроекта решили обсудить разногласия, возникнувшее между Ильей Яббаровым и Дмитрием Дмитренко.

Дмитренко и Яббарова могут выгнать с «Дома-2» за драку

В последнее время Дмитрий и Илья довольно часто начали выяснять отношения. Впрочем, участники «Дома-2» делают это через плазму, ведь Яббаров еще находится на Сейшельских островах, а Дмитренко - на Поляне. Но все равно они пообещали друг другу, что при встрече не только решат конфликт, но и навсегда поставят точку в своем общении.

Илью Яббарова возмущает то, что его бывшая возлюбленная Алена Савкина (Рапунцель-младшая) и ее родственнички постоянно обсуждают его и новую его пассию Маргариту Ларченко. В свою очередь, Дмитрий Дмитренко недоволен тем, что Илья постоянно оскорбляет и насмехается над его семейством и льет на каждого из них грязь.

На сегодняшний день и Дмитрий Дмитренко, и Илья Яббаров отказываются извиняться друг перед другом, объясняя это тем, что ничего подобного не делали, если бы противник первым не начинал принижать и высмеивать. Однако телеведущий «Дома-2» Влад Кадони поспешил предупредить участников реалити-шоу, что если те снова решат подраться, то оба сразу же отправятся домой.

Дмитренко и Яббарова могут выгнать с «Дома-2» за драку

Кадони не стал долго церемониться с Дмитренко и Яббаровым и пообещал каждому из них, что сам лично посодействует тому, чтобы участников отправили за ворота, если они устроят в Периметре драку. Нужно сказать, что теперь супруга Дмитрия Ольга Рапунцель очень переживает за мужа, ведь совсем скоро Илья вернется на Поляну, чтобы участвовать в очередном этапе конкурса «Человек года 2018».

«Не люблю Кадони, но впервые услышала от него умные слова! Яббарова я бы и без драк отправила домой! Не очень хороший пример он подает своим отношением к беременной Алене!» - написал один из телезрителей «Дома-2» в Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:54

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