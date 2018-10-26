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Штатный косметолог «Дома-2» стала персоной нон-грата на телестройке из-за неудачных «уколов красоты»

Несколько дней назад из реалити-шоу «Дом-2» выгнали косметолога, которая колола губы участницам, уродуя их внешность.

Все участницы реалити-шоу «Дом-2» рано или поздно применяют на себе различные косметологические уловки, дабы приукрасить свою внешность. Но в погоне за дешевизной многие из домовских красоток прибегают к услугам неопытных специалистов.

Штатный косметолог «Дома-2» стала персоной нон-грата на телестройке из-за неудачных «уколов красоты»

Девушка-косметолог, которая сделала ряд неудачных «уколов красоты» участницам телестройки, была выгнана за Периметр «с дальнейшим запретом на вход». На горе-специалиста пожаловалась Майя Донцова, которой косметолог неудачно закачала препарат и попала в мышцу. В результате у участницы «Дом-2» начался фиброз тканей, и Майя год лечила губы.

Штатный косметолог «Дома-2» стала персоной нон-грата на телестройке из-за неудачных «уколов красоты»

Донцова считает, что девушка уродовала людей, за что и была выгнана с проекта «поганой метлой», а охране на входе выдана фотография косметолога с указанием не пускать бывшего косметолога на территорию телестройки.

Штатный косметолог «Дома-2» стала персоной нон-грата на телестройке из-за неудачных «уколов красоты»

Пользователи не прониклись «бедой» участниц «Дом-2» и считают, что девушки не заслужили, чтобы их кололи элитные косметологи, а качественные операции могут сделать только хорошо оплачиваемые специалисты.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:52

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