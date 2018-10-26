Умер Николай Караченцов: Лучшие роли российского актера





Картина была поставлена по пьесе известного писателя Александра Вампилова. Сюжет разворачивается вокруг двоих молодых людей, которые познакомились с симпатичными девушками в ресторане. Они идут с ними по домам, надеясь на продолжение отношений, но им обоим отказывают. В итоге они не успевают добежать до электрички, ввиду чего не могут найти ночлег. Молодые люди принимают решение постучаться в ближайший дом и попросить, чтобы их впустили. Один из них предлагает притвориться внебрачным сыном хозяина квартиры, однако его шутка по неизвестным причинам срабатывает. Далее сюжет развивается очень стремительно, но до самого конца сохраняет интерес. В картине вместе с Николаем Караченцовым появились и многие другие актеры, среди которых Светлана Крючкова, Михаил Боярский и Евгений Леонов. В целом, благодаря оригинальности сюжета фильм остается актуальным и сейчас.Картина была разделена на две серии, так изначальный вариант сценария не удалось вместить в полнометражный фильм. В итоге он вышел только на телевидении, пойдя мимо кинотеатров. Картина рассказывает о графине Диане де Бельфлор и об обычном секретаре Теодоре. Она влюбляется в своего подчиненного, но из-за принятых в обществе того времени устоев не может демонстрировать свои чувства. Теодор также попадает в любовный треугольник, так как в него влюбляется горничная Марсела. Фильм получился довольно интересным и аутентичным, демонстрируя романтические настроения того времени. Николай Караченцов сыграл в нем маркиза Рикардо, но из-за его харизмы персонаж привлекает не меньшее внимание, чем основные герои повествования. Именно после данного фильма его стали ассоциировать с бравым гусаром, носящим шляпу и мушкет на поясе.В картине главной героиней выступает Анна Позднякова, которая не смогла найти свое семейное счастье в 30 лет. Она встречает Виктора, но он влюбляется в ее подругу Раису. В итоге он не только начинает с ней отношения, но и женится, ввиду чего Анна сильно расстраивается, решив отправиться в отпуск. Там она встречает Валентина, с которым у нее начинается бурный роман. Именно его роль и исполнил Николай Караченцов. Фильм представляет собой довольно интересную мелодраму с романтическим сюжетом. Несмотря на простоту повествования, актеры справились с поставленными задачами отлично, сделав его увлекательным и актуальным даже в современности.Советская фантастика у многих зрителей и сейчас вызывает немалый интерес. Экранизация повести Евгения Велтистова была разделена на три части, так как в ней описываются разные временные периоды. По сюжету, профессор Громов создал гениального андроида Электроника, который очень похож на простого мальчика, но обладает уникальными способностями. Он сможет писать лучшие сочинения и прекрасно петь. Именно в данной картине прозвучала песня «Прекрасное далеко», которая в итоге стала настоящим хитом среди советской молодежи и гимном технологического прогресса. После встречи со своим двойником, Электроник решает поменяться с ним местами. Криминальный авторитет Стамп решает дать задание гангстеру Урри похитить андроида. Именно данного персонажа и воплотил на экране Николай Караченцов. Фильм о роботе советского производства актуален и сейчас, так как отлично отображает советскую жизнь, имея соответствующую атмосферу. Многие цитаты из него за долгие годы стали крылатыми, ввиду чего их можно услышать и сейчас.Фильм рассказывает о ветеране труда Федоре Ходасе, который прошел три войны. Он овдовел, но поддерживает связь с тремя сыновьями. Его старший ребенок Андрей стал основательным человеком, но всегда продумывает каждое действие. Средний сын постоянно путешествует, ввиду чего не был дома более пятнадцати лет. Младший ребенок пока не задумывается о жизни, постоянно веселясь и гуляя. Именно его сыграл Николай Караченцов. Фильм представляет собой притчу, рассказывающую о трудностях жизни мужчины, оставшегося с тремя сыновьями, с которыми он пытается наладить отношения. Действия картины происходят в поселке Белые росы, ввиду чего сюжет кажется камерным и атмосферным.