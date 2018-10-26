Число отравившихся в кафе Махачкалы выросло до 49
В Махачкале число отравившихся в кафе «Терем» увеличилось до 49 человек. Среди них числится десять детей. В больницу были доставлены 47 пациентов.
Прежде сообщалось, что количество пострадавших составило 18 человек. В региональном Минзраве сообщили, что предварительно посетители заведения отравились курицей на гриле. Первые результаты проведенных лабораторных исследований показали наличие сальмонеллы.
Состояние пациентов оценивается как легкой и средней степени тяжести. Врио министра здравоохранения Дагестана взял ситуацию под собственный контроль.
Прежде сообщалось, что количество пострадавших составило 18 человек. В региональном Минзраве сообщили, что предварительно посетители заведения отравились курицей на гриле. Первые результаты проведенных лабораторных исследований показали наличие сальмонеллы.
Состояние пациентов оценивается как легкой и средней степени тяжести. Врио министра здравоохранения Дагестана взял ситуацию под собственный контроль.
Происшествия
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 11:38