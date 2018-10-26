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В ДТП под Воронежем погибли три человека

В результате ДТП, которое произошло под Воронежем, погибли три человека. В пятницу, 26 октября, в Каширском районе столкнулись ВАЗ-2103 и Chevrolet Niva. Информацию подтвердили в региональном управлении МВД.

В ДТП под Воронежем погибли три человека

По имеющимся данным авария была зафиксирована в 7:30 утра на трассе Воронеж-Нововоронеж. За рулем иномарки в момент инцидента находился 38-летний водитель. Автомобиль выскочил на полосу, где осуществлялось попутное движение, в результате чего столкнулся в ВАЗом. За рулем отечественного автомобиля находился 54-житель области.

До приезда медиков скончался водитель ВАЗа и две его пассажирки. В больницу был доставлен мужчина, находящийся за рулем Chevrolet Niva.



 
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Происшествия
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 11:27

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