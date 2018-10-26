В ДТП под Воронежем погибли три человека





По имеющимся данным авария была зафиксирована в 7:30 утра на трассе Воронеж-Нововоронеж. За рулем иномарки в момент инцидента находился 38-летний водитель. Автомобиль выскочил на полосу, где осуществлялось попутное движение, в результате чего столкнулся в ВАЗом. За рулем отечественного автомобиля находился 54-житель области.До приезда медиков скончался водитель ВАЗа и две его пассажирки. В больницу был доставлен мужчина, находящийся за рулем Chevrolet Niva.