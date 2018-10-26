В России осенью резко увеличилась цена на оптовые закупки сахара





Резкое повышение оптовых цен на сахар было зафиксировано в сентябре нынешнего года. В Южном Федеральном округе 18 октября при оптовых закупках цена на сахар возросла на 50 процентов по сравнению с годом ранее. В общей сложности с начала текущего года стоимость на продукт увеличилась на 44 процента. При этом в ведомстве не указывают причину роста цен на сахар. По поводу дороговизны сырья уже высказали своё недовольство российские кондитеры, которым придётся поднимать стоимость своей продукции.Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов отмечает, что рост оптовых цен на сахар никто не предвидел. В октябре текущего года в Центральной России стоимость этого продукта составляет 35 рублей за килограмм. Повышение оптовых цен на сахар подтвердили и в российском офисе французской компании Sucden, которая производит сахар под брендом «Услада» и поставляет продукцию на такие предприятия, как PepsiCo, Coca-Cola, Mars, Nestle, Heineken.