Лиза Пескова побывала в гостях у Рамзана Кадырова и научилась готовить блюда чеченской кухни

Елизавета Пескова в соцсети обнародовала фото, на котором запечатлена вместе с главой Чечни Рамзаном Кадыровыи и его дочерью. В посте девушка рассказала об этой захватывающей и интересной поездке. Дочь Дмитрия Пескова прилетела в Грозный в День города. Она успела посетить дом моды Firdaws, которым руководит Айшат, старшая дочка главы Чечни.Лиза Пескова отдельно поблагодарила повара по имени Амина за интересные уроки, а также кулинарные секреты. По словам девушки, она научилась готовить национальные блюда - Жижиг-Галнаш, Чепалгаш, Хингалаш и многие другие.Публикация в течение семнадцати часов собрала свыше 10 тысяч отметок «Мне нравится» и более 160 комментариев. Подписчики похвалили Елизавету Пескову за ее стремление к новым познаниям. Некоторые фолловеры отметили, что дочь Дмитрия Пескова является красивой русской девушкой, а также замечательной хозяйкой.