Последние слова Николая Караченцова перед смертью: «Не бойся, с нами Бог!»

«Не бойся, всё будет хорошо, мы с тобой венчанные. Господь с нами!» - сказал Николай Караченцов перед своей кончиной.





Николай Караченцов и Людмила Поргина прожили в браке более 40 лет. Когда в 2005 году артист разбился в ДТП и впал в кому, после возвращения к жизни он признался, что ему пришлось вернуться назад. Он услышал плач и зов любимой жены, которая не хотела отпускать его.Все последующие годы борьбы с болезнями супруги вынесли вместе, рука об руку преодолевая проблемы и невзгоды. И в момент смерти Николая Караченцова Людмила Поргина находилась рядом и слышала его последние слова.