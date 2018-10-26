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Последние слова Николая Караченцова перед смертью: «Не бойся, с нами Бог!»

Известный российский и советский актер Николай Караченцов скончался утром 26 октября, за день до своего 74-го дня рождения. О последних словах легендарного артиста рассказала его супруга Людмила Поргина.

Последние слова Николая Караченцова перед смертью: «Не бойся, с нами Бог!»

Николай Караченцов и Людмила Поргина прожили в браке более 40 лет. Когда в 2005 году артист разбился в ДТП и впал в кому, после возвращения к жизни он признался, что ему пришлось вернуться назад. Он услышал плач и зов любимой жены, которая не хотела отпускать его.

Все последующие годы борьбы с болезнями супруги вынесли вместе, рука об руку преодолевая проблемы и невзгоды. И в момент смерти Николая Караченцова Людмила Поргина находилась рядом и слышала его последние слова.

«Не бойся, всё будет хорошо, мы с тобой венчанные. Господь с нами!» - сказал Николай Караченцов перед своей кончиной.



 
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 11:18

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