Владимир Жириновский прокомментировал смерть Николая Караченцова





По словам Владимира Жириновского, несмотря на то, что о продолжительном и серьёзном недуге Николая Караченцова было давно известно, его смерть потрясла миллионы российских граждан, поскольку они очень любили артиста и надеялись на его выздоровление. Политический деятель отметил, что непревзойдённое актёрское мастерство Николая Караченцова, обладавшего ещё и проникновенным голосом, никто не сможет повторить.Здоровье артиста очень пошатнулось после автомобильной аварии, произошедшей зимой 2005 года, в результате которой он получил серьёзную ЧМТ.