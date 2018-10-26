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Владимир Жириновский прокомментировал смерть Николая Караченцова

Владимир Жириновский прокомментировал смерть Николая Караченцова. Политик выразил соболезнования близким великого актёра, скончавшегося сегодня утром.

Владимир Жириновский прокомментировал смерть Николая Караченцова

По словам Владимира Жириновского, несмотря на то, что о продолжительном и серьёзном недуге Николая Караченцова было давно известно, его смерть потрясла миллионы российских граждан, поскольку они очень любили артиста и надеялись на его выздоровление. Политический деятель отметил, что непревзойдённое актёрское мастерство Николая Караченцова, обладавшего ещё и проникновенным голосом, никто не сможет повторить.

Здоровье артиста очень пошатнулось после автомобильной аварии, произошедшей зимой 2005 года, в результате которой он получил серьёзную ЧМТ.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 11:13

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