Компания Lenovo готовится к премьере безрамочного смартфона-слайдера Z5 Pro





Представители Lenovo ранее уже отмечали, что новый безрамочный смартфон-слайдер Z5 Pro получил практически 100% покрытие экраном передней панели устройства. Также сообщалось, что экран сдвигается вниз, при этом открывая доступ к фронтальной камере, как у китайской фирмы Xiaomi на новинке Mi Mix 3.Ранее в Сети появилась информация о том, что данное устройство получит 6,5-дюймовым экран с разрешением 2280х1440 и двойную основную камеру в 20+16 мегапиксель. Также безрамочный смартфон-слайдер Lenovo Z5 Pro будет оснащен топовым чипом Snapdragon 845 от Qualcomm и 6 или 8 гигабайт оперативной памяти. Аккумулятор в гаджете на 4 000 мАч, а постоянное запоминающее устройство 64/128/256 гигабайт в зависимости от стоимости смартфона.