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Компания Lenovo готовится к премьере безрамочного смартфона-слайдера Z5 Pro

Компания Lenovo заявила о грядущем анонсе безрамочного смартфона-слайдера Z5 Pro. Премьера состоится в Пекине, а назначена она на 1 ноября текущего года.

Компания Lenovo готовится к премьере безрамочного смартфона-слайдера Z5 Pro

Представители Lenovo ранее уже отмечали, что новый безрамочный смартфон-слайдер Z5 Pro получил практически 100% покрытие экраном передней панели устройства. Также сообщалось, что экран сдвигается вниз, при этом открывая доступ к фронтальной камере, как у китайской фирмы Xiaomi на новинке Mi Mix 3.


Ранее в Сети появилась информация о том, что данное устройство получит 6,5-дюймовым экран с разрешением 2280х1440 и двойную основную камеру в 20+16 мегапиксель. Также безрамочный смартфон-слайдер Lenovo Z5 Pro будет оснащен топовым чипом Snapdragon 845 от Qualcomm и 6 или 8 гигабайт оперативной памяти. Аккумулятор в гаджете на 4 000 мАч, а постоянное запоминающее устройство 64/128/256 гигабайт в зависимости от стоимости смартфона.



 
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Технологии
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:20

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