Вере Сотниковой грозит суд из-за миллионной задолженности перед банком





По словам Веры Сотниковой, пока банк работал, она ежемесячно переводила ему по 28 000 рублей. Однако позже у учреждения была отозвана лицензия и часть денег ей вернули на карту. О том, кто стал преемником банка, актрисе не сообщили, поэтому она не знала, кому продолжать платить.Спустя два года Вера Сотникова получила письмо от Агентства по страхованию вкладов. Оказалось, что им передали тот долг, и теперь актриса должна им заплатить, но не 800 000 рублей, а снова миллион. За прошедшее время успела набежать пеня. Если Вера Сотникова откажется платить, то Агентство может попытаться взыскать сумму через суд. Так, Одинцовский суд уже предъявил знаменитости иск. Сама Вера Сотникова от долгов своих не отказывается и надеется, что ситуация разрешится благополучно.