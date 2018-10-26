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Chevrolet планирует премировать хэтчбек Cruze с мотором на 300 лошадиных сил

Компания Chevrolet в скором времени планирует премировать хэтчбек Cruze, который оснащается силовым агрегатом на 300 лошадиных сил. Производители продемонстрируют новую версию Chevrolet Sport6 SS в рамках шоу в Сан-Паулу.

Chevrolet планирует премировать хэтчбек Cruze с мотором на 300 лошадиных сил

Версия Chevrolet Cruze оснащается другой решеткой радиатора черного цвета, более жесткой подвеской, спортивными сидениями. Авто получило 20-дюймовые легкосплавные диски, алюминиевые накладки на педалях. Sport6 SS под капотом имеет турбированную 1,4-литровую силовую установку на 300 лошадиных сил. Мотор функционирует с шестиступенчатым «автоматом».

Производители планируют 6 ноября показать версию Chevrolet Cruze в ходе шоу в Сан-Паулу. На рынке РФ модель не продают уже пару лет. В базовой версии авто используется 1,4-литровый двигатель на 153 л.с.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:00

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