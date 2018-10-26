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Смартфон OnePlus 6T получит новый цвет

Смартфон OnePlus 6T уже официально рассекречен. Теперь на просторах Сети появилась информация о том, что он появится на рынке в новой расцветке. Таким образом, девайс может похвастаться не только техническими параметрами, но и необычным дизайном.

Смартфон OnePlus 6T получит новый цвет

Прежде было известно, что OnePlus 6T будет доступен только в черном и белом вариантах корпуса. Однако недавно появилась информация, что вместо последнего будет пурпурный цвет. Если сведения подтвердятся, то первое время купить смартфон в таком оттенке будет довольно непросто.

Если говорить о технологических характеристиках, то пурпурная вариация получит 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. То есть она займет промежуточное положение в иерархии всех версий гаджета.



 
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Технологии
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 11:50

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