Смартфон OnePlus 6T получит новый цвет
Смартфон OnePlus 6T уже официально рассекречен. Теперь на просторах Сети появилась информация о том, что он появится на рынке в новой расцветке. Таким образом, девайс может похвастаться не только техническими параметрами, но и необычным дизайном.
Прежде было известно, что OnePlus 6T будет доступен только в черном и белом вариантах корпуса. Однако недавно появилась информация, что вместо последнего будет пурпурный цвет. Если сведения подтвердятся, то первое время купить смартфон в таком оттенке будет довольно непросто.
Если говорить о технологических характеристиках, то пурпурная вариация получит 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. То есть она займет промежуточное положение в иерархии всех версий гаджета.
Прежде было известно, что OnePlus 6T будет доступен только в черном и белом вариантах корпуса. Однако недавно появилась информация, что вместо последнего будет пурпурный цвет. Если сведения подтвердятся, то первое время купить смартфон в таком оттенке будет довольно непросто.
Если говорить о технологических характеристиках, то пурпурная вариация получит 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. То есть она займет промежуточное положение в иерархии всех версий гаджета.
Технологии
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 11:50