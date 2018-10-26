Смартфон OnePlus 6T получит новый цвет





Прежде было известно, что OnePlus 6T будет доступен только в черном и белом вариантах корпуса. Однако недавно появилась информация, что вместо последнего будет пурпурный цвет. Если сведения подтвердятся, то первое время купить смартфон в таком оттенке будет довольно непросто.Если говорить о технологических характеристиках, то пурпурная вариация получит 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. То есть она займет промежуточное положение в иерархии всех версий гаджета.