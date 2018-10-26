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Валентин Гафт высказался о смерти Николая Караченцова

Известный советский и российский актер Валентин Гафт прокомментировал смерть его коллеги по цеху Николая Караченцова. Артисту жаль, что у его коллеги сложилась настолько тяжелая жизненная драма.

Валентин Гафт высказался о смерти Николая Караченцова

По словам Гафта, Караченцов был очень крупным артистом, чтобы заниматься тем делом, которому он действительно уделял внимание. Этого актера любил народ за огромное обаяние, темперамент, положительную энергетику. Гафт уверен, что память о покойном будет переходить из поколения в поколение.

Караченцов скончался сегодняшним утром в одной из столичных больниц. Буквально один день он не дожил до 74-летия. Причиной смерти названы проблемы с почками.

Длительное время Николай Караченцов боролся с онкологическим заболеванием. Лечение он проходил в России и Израиле. В 2017 году медики диагностировали метастазы в правом легком.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 10:48

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