Валентин Гафт высказался о смерти Николая Караченцова





По словам Гафта, Караченцов был очень крупным артистом, чтобы заниматься тем делом, которому он действительно уделял внимание. Этого актера любил народ за огромное обаяние, темперамент, положительную энергетику. Гафт уверен, что память о покойном будет переходить из поколения в поколение.Караченцов скончался сегодняшним утром в одной из столичных больниц. Буквально один день он не дожил до 74-летия. Причиной смерти названы проблемы с почками.Длительное время Николай Караченцов боролся с онкологическим заболеванием. Лечение он проходил в России и Израиле. В 2017 году медики диагностировали метастазы в правом легком.