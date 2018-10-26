Прощание с Николаем Караченцовым пройдёт в его родном театре «Ленком»





В интервью с журналистами сын артиста Андрей сообщил о том, что церемония прощания с Николаем Караченцовым пройдёт в его родном театре «Ленком». При этом наследник актёра не уточнил, когда именно состоятся похороны. Причиной смерти народного артиста РСФСР медики назвали отказ работы почек, а также ранее сообщалось, что Караченцову диагностировали онкологию.