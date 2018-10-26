"Ушел талантливый человек": Михаил Ефремов прокомментировал смерть Караченцова
Российский актер Михаил Ефремов прокомментировал смерть своего коллеги по цеху Николая Караченцова. Он сказал несколько теплых слов о нем.
Сердце Николая Караченцова остановилось в одной из столичных клиник. В качестве основной причины смерти называют проблемы с почками. Михаил Ефремов выразил соболезнования родным и близким знаменитости.
«Ушел по истине талантливый человек. Выражаю свои слова соболезнования. Очень жалко, что его больше нет. Караченцов был замечательным человеком и артистом», - отметил Ефремов.
О дате и месте прощания с артистом пока ничего не говорится.
Сердце Николая Караченцова остановилось в одной из столичных клиник. В качестве основной причины смерти называют проблемы с почками. Михаил Ефремов выразил соболезнования родным и близким знаменитости.
«Ушел по истине талантливый человек. Выражаю свои слова соболезнования. Очень жалко, что его больше нет. Караченцов был замечательным человеком и артистом», - отметил Ефремов.
О дате и месте прощания с артистом пока ничего не говорится.
ШоуБиз
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 10:34