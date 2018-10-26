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Астрономы ESO засняли в глубоком космосе туманность «Череп и кости»

Европейская Южная Обсерватория ESO обнародовала изображение активной области звездообразования NGC 2467, которую еще называют туманностью «Череп и кости». Снимок был получен при помощи инструмента FORS2, который находился на телескопе Very Large Telescope.

Астрономы ESO засняли в глубоком космосе туманность «Череп и кости»

Эксперты пояснили, что звездообразования NGC 2467 - это пыль, газ и яркие звезды, связанные гравитационными силами в один большой силуэт, напоминающий оскаленный «череп и кости». Данная область расположилась в созвездии «Кормы» - одно из 3 созвездий южного неба, которые вместе образуют очень большое созвездие «Корабля Арго».

Исследователи особо отмечают, что «Череп и кости» - это всего лишь результат совершенно случайной проекции туманности на луч, который был направленный с Земли. Также сообщается, что фактически это несколько участков межзвёздной среды, которые погружены в звезды и разлетаются в разные стороны.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:40

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