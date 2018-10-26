Екатерина Гусева рассказала о близких отношениях с Киркоровым
Диджей Екатерина Гусева откровенно рассказала, какие отношения ее связывают с королем отечественной эстрады Филиппом Киркоровым. Все чаще пара появляется на совместных фотографиях, под которыми поклонники оставляют множество комментариев, спрашивая, дружат ли знаменитости или же между ними самый настоящий роман.
По словам Гусевой, Филипп Киркоров является тем человеком, у которого она может попросить совет по любой ситуации. Артиста она назвала красивым и талантливым, имеющим прекрасное чувство юмора. Ему блондинке хотелось бы соответствовать.
Вместе с Екатериной Гусевой Киркоров выходит на сцену. Находясь за диджейским пультом, она открывает шоу короля отечественной эстрады. Знакомые проводят вместе время и вне работы. Пара летает на гастроли по всему миру, часто посещает светские мероприятия, ходит на шопинг.
Киркоров и Гусева познакомились три года назад. За это время диджей познакомилась с родными и близкими певца, в том числе и с тетей Мари. Гусева воспитывает 14-летнюю дочь Арину. В скором времени девочка должна познакомиться с наследниками Киркорова. На сегодняшний день у пары близкие и дружеские отношения. Однако знаменитости продолжают проводить очень много времени вместе.
По словам Гусевой, Филипп Киркоров является тем человеком, у которого она может попросить совет по любой ситуации. Артиста она назвала красивым и талантливым, имеющим прекрасное чувство юмора. Ему блондинке хотелось бы соответствовать.
Вместе с Екатериной Гусевой Киркоров выходит на сцену. Находясь за диджейским пультом, она открывает шоу короля отечественной эстрады. Знакомые проводят вместе время и вне работы. Пара летает на гастроли по всему миру, часто посещает светские мероприятия, ходит на шопинг.
Киркоров и Гусева познакомились три года назад. За это время диджей познакомилась с родными и близкими певца, в том числе и с тетей Мари. Гусева воспитывает 14-летнюю дочь Арину. В скором времени девочка должна познакомиться с наследниками Киркорова. На сегодняшний день у пары близкие и дружеские отношения. Однако знаменитости продолжают проводить очень много времени вместе.
ШоуБиз
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 10:31