Екатерина Гусева рассказала о близких отношениях с Киркоровым





По словам Гусевой, Филипп Киркоров является тем человеком, у которого она может попросить совет по любой ситуации. Артиста она назвала красивым и талантливым, имеющим прекрасное чувство юмора. Ему блондинке хотелось бы соответствовать.Вместе с Екатериной Гусевой Киркоров выходит на сцену. Находясь за диджейским пультом, она открывает шоу короля отечественной эстрады. Знакомые проводят вместе время и вне работы. Пара летает на гастроли по всему миру, часто посещает светские мероприятия, ходит на шопинг.Киркоров и Гусева познакомились три года назад. За это время диджей познакомилась с родными и близкими певца, в том числе и с тетей Мари. Гусева воспитывает 14-летнюю дочь Арину. В скором времени девочка должна познакомиться с наследниками Киркорова. На сегодняшний день у пары близкие и дружеские отношения. Однако знаменитости продолжают проводить очень много времени вместе.