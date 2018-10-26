Из-за глобального потепления юг США может стать пустыней





По словам специалиста австрийского университета Инсбрука Кейтлин Вендт, Долина Смерти и юг США в целом зависят от штормовой активности в Тихом океане и уровня температуры. Сейчас наблюдаются резкие климатические перемены, шторма смещаются к северу, поэтому на юге Америки количество осадков заметно уменьшится.Климатологи изучили полузатопленную пещеру «Яму дьявола» в Долине Смерти. В этой яме в течение сотен тысяч лет регулярно падал и поднимался уровень грунтовых вод, оставивших химические маркеры. Оказалось, что сегодня Долина Смерти более дружелюбна к фауне, чем несколько тысяч лет назад во времена сильной засухи. Однако в ближайшем будущем все может измениться, и этот регион станет действительно безжизненным.