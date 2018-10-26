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Из-за глобального потепления юг США может стать пустыней

Юг США может полностью превратиться в пустыню из-за глобального потепления. Климатологи пришли к выводу, что дальнейший рост температуры и уменьшение количества осадков превратят Долину Смерти в безжизненный регион, а юго-запад Америки — в пустыню.

Из-за глобального потепления юг США может стать пустыней

По словам специалиста австрийского университета Инсбрука Кейтлин Вендт, Долина Смерти и юг США в целом зависят от штормовой активности в Тихом океане и уровня температуры. Сейчас наблюдаются резкие климатические перемены, шторма смещаются к северу, поэтому на юге Америки количество осадков заметно уменьшится.

Климатологи изучили полузатопленную пещеру «Яму дьявола» в Долине Смерти. В этой яме в течение сотен тысяч лет регулярно падал и поднимался уровень грунтовых вод, оставивших химические маркеры. Оказалось, что сегодня Долина Смерти более дружелюбна к фауне, чем несколько тысяч лет назад во времена сильной засухи. Однако в ближайшем будущем все может измениться, и этот регион станет действительно безжизненным.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:20

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