Звезда «Реальных пацанов» представит свой бренд одежды «Real Kolyan»
Известный пермский актер Николай Наумов, который прославился по сериалу «Реальные пацаны», заявил о запуске собственного бренда одежды. Новая торговая марка получила название «Real Kolyan».
В первую коллекцию вошли футболки, декорированные принтом реальных картин российских художников Николая Туди и Алена Голиковой. Первый известен своим изображением сонной совы с кружкой кофе.
Также поступит в продажу футбола с логотипом, погожим на оригинальную эмблему американской баскетбольной ассоциации NBA. Вместо спортсмена с мячом на данном элементе одежды будет изображен сам Николай Наумов. Логотип в виде оригинального жеста придуман в ходе съемок ситкома «Реальные пацаны».
Бренд презентуют в субботу, 27 октября, в одном из ТРЦ Екатеринбурга.
В первую коллекцию вошли футболки, декорированные принтом реальных картин российских художников Николая Туди и Алена Голиковой. Первый известен своим изображением сонной совы с кружкой кофе.
Также поступит в продажу футбола с логотипом, погожим на оригинальную эмблему американской баскетбольной ассоциации NBA. Вместо спортсмена с мячом на данном элементе одежды будет изображен сам Николай Наумов. Логотип в виде оригинального жеста придуман в ходе съемок ситкома «Реальные пацаны».
Бренд презентуют в субботу, 27 октября, в одном из ТРЦ Екатеринбурга.
Культура
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 11:10