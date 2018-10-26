Звезда «Реальных пацанов» представит свой бренд одежды «Real Kolyan»





В первую коллекцию вошли футболки, декорированные принтом реальных картин российских художников Николая Туди и Алена Голиковой. Первый известен своим изображением сонной совы с кружкой кофе.Также поступит в продажу футбола с логотипом, погожим на оригинальную эмблему американской баскетбольной ассоциации NBA. Вместо спортсмена с мячом на данном элементе одежды будет изображен сам Николай Наумов. Логотип в виде оригинального жеста придуман в ходе съемок ситкома «Реальные пацаны».Бренд презентуют в субботу, 27 октября, в одном из ТРЦ Екатеринбурга.