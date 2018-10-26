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Звезда «Реальных пацанов» представит свой бренд одежды «Real Kolyan»

Известный пермский актер Николай Наумов, который прославился по сериалу «Реальные пацаны», заявил о запуске собственного бренда одежды. Новая торговая марка получила название «Real Kolyan».

Звезда «Реальных пацанов» представит свой бренд одежды «Real Kolyan»

В первую коллекцию вошли футболки, декорированные принтом реальных картин российских художников Николая Туди и Алена Голиковой. Первый известен своим изображением сонной совы с кружкой кофе.

Также поступит в продажу футбола с логотипом, погожим на оригинальную эмблему американской баскетбольной ассоциации NBA. Вместо спортсмена с мячом на данном элементе одежды будет изображен сам Николай Наумов. Логотип в виде оригинального жеста придуман в ходе съемок ситкома «Реальные пацаны».

Бренд презентуют в субботу, 27 октября, в одном из ТРЦ Екатеринбурга.



 
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Культура
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 11:10

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