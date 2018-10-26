Тоскующий по Ольге Бузовой Денис Лебедев проводит время с другими женщинами





Предприниматель-сыровар доказал свою двойственную личность.Звезда оборвала любые отношения с Денисом после появления статей в СМИ, в которых приводились факты лжи со стороны победителя проекта «Замуж за Бузову». Не все фолловеры Бузовой поддержали решение певицы. Часть даже встала на защиту сыровара, переубеждая Ольгу в том, что не нужно верить клевете со стороны ненавистников Лебедева, потому что, если он в чем-то и виновен, то только в безграничной любви к Оле.Вот только посты на странице Instagram Дениса, который получил дикую популярность после финала шоу, говорят об обратном. Все домыслы оказались правдой, Лебедев продолжает зажигать общаясь с множеством других девушек и совсем не вызывает ощущение человека, который страдает от разлуки с любимой.Снова и снова Лебедев шлет в своем блоге любовные послания Ольге, говоря о том, как скучает, и что Бузовой стоит попробовать дать отношениям еще один шанс. И в тоже время спокойно оставляет записи, в которых развлекается в разных компаниях девушек, и все эти действия только подчеркивают его лицемерие.Если вспомнить слухи, которые сопровождали Лебедева на проекте, говорили, что сыровар забавлялся с любовницами во время того, как пытался добиться сердца Бузовой.Получается, Ольга поступила правильно, порвав все отношения и прекратив общение со столь лицемерным человеком?