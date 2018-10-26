Ученые озвучили продукты, приближающие раннюю смерть
Ученые провели исследования, в котором участвовало 5 000 человек. По словам экспертов, если в ежедневный рацион человека входят продукты с повышенным содержанием «быстрых» углеводов, тогда на 30 процентов увеличивается риск их ранней смерти.
В так называемый «черный» список вошли соки из фруктов. Согласно данным исследования, ежедневное употребление 2 стаканов фруктовых соков в течение года повышает вероятность появления сердечных заболеваний практически на 150 процентов. В таких соках очень много сахара, вследствие чего в крови подымается уровень глюкозы. Фрукты стоит есть целиком. По словам экспертов, постоянное употребление магазинных сладких напитков чревато развитием ожирения, провоцирующее диабет второго типа и гипертонию. Как выяснилось, не менее безопасны – макароны, белый рис, мучные изделия и выпечка. В данных продуктах почти полностью отсутствует клетчатка, предотвращающая рост уровня сахара в крови.
По словам ученых, покупные злаковые батончики также могут приблизить смерть. В их состав входит огромное количество добавок в виде фруктозы, шоколадной пасты, сиропов и так далее. Специалисты подчеркнули, что все перечисленные продукты имеют повышенное содержание «быстрых» углеводов, злоупотребление которыми в разы увеличивает риск ранней смерти.
В так называемый «черный» список вошли соки из фруктов. Согласно данным исследования, ежедневное употребление 2 стаканов фруктовых соков в течение года повышает вероятность появления сердечных заболеваний практически на 150 процентов. В таких соках очень много сахара, вследствие чего в крови подымается уровень глюкозы. Фрукты стоит есть целиком. По словам экспертов, постоянное употребление магазинных сладких напитков чревато развитием ожирения, провоцирующее диабет второго типа и гипертонию. Как выяснилось, не менее безопасны – макароны, белый рис, мучные изделия и выпечка. В данных продуктах почти полностью отсутствует клетчатка, предотвращающая рост уровня сахара в крови.
По словам ученых, покупные злаковые батончики также могут приблизить смерть. В их состав входит огромное количество добавок в виде фруктозы, шоколадной пасты, сиропов и так далее. Специалисты подчеркнули, что все перечисленные продукты имеют повышенное содержание «быстрых» углеводов, злоупотребление которыми в разы увеличивает риск ранней смерти.
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:00