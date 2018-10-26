Причину смерти Николая Караченцова назвала его жена
Причину смерти известного российского актера Николая Караченцова назвала его жена Людмила Поргина. Народный артист РСФСР скончался в 9 утра после того, как у него отказали почки.
Николай Караченцов скончался в возрасте 73 лет. Смерть констатировали врачи Московской городской онкологической больницы.
Николай Караченцов скончался в возрасте 73 лет. Смерть констатировали врачи Московской городской онкологической больницы.
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 10:03