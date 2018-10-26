Назван первый смартфон на Android Pie Go
В Сети появились сведения о первом смартфоне, который будет работать на базе операционной системы Android Pie Go. По предварительным данным им может стать Vivo Go, готовящийся к презентации в следующем году.
Vivo Go работает на базе процессора MediaTek 6739 и 1 гигабайта оперативной памяти. За автономность смартфона отвечает аккумулятор на 2600 миллиампер часов. Устройство должно появиться в продаже в следующем году и будет стоить примерно 80 долларов.
Операционная система Android Pie Go представляет собой облегченный вариант оригинального софта с сохранением всех базовых функций. Ее планируют применять в бюджетных устройствах с минимальными техническими характеристиками.
Vivo Go работает на базе процессора MediaTek 6739 и 1 гигабайта оперативной памяти. За автономность смартфона отвечает аккумулятор на 2600 миллиампер часов. Устройство должно появиться в продаже в следующем году и будет стоить примерно 80 долларов.
Операционная система Android Pie Go представляет собой облегченный вариант оригинального софта с сохранением всех базовых функций. Ее планируют применять в бюджетных устройствах с минимальными техническими характеристиками.
Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 10:22