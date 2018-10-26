Обновлённый Snapchat продолжает терять пользователей
Обновлённый мобильный сервис по обмену сообщениями с фотоснимками и видеозаписями Snapchat продолжает терять пользователей. Из-за нового дизайна приложение уже лишилось нескольких миллионов поклонников.
Так, в начале года сервисом активно пользовался 191 миллион человек, в июне – 188 миллионов, в сентябре – уже 186 миллионов. Такие сведения предоставлены в новом финотчёте компании. Несмотря на это, прибыль Snapchat за III квартал составила $298 миллионов – вопреки прогнозам аналитиков The Wall Street, предрекавших выручку на уровне $ 283 миллионов.
Активнее всего в Snapchat вовлечены пользователи 13-34 лет.
Так, в начале года сервисом активно пользовался 191 миллион человек, в июне – 188 миллионов, в сентябре – уже 186 миллионов. Такие сведения предоставлены в новом финотчёте компании. Несмотря на это, прибыль Snapchat за III квартал составила $298 миллионов – вопреки прогнозам аналитиков The Wall Street, предрекавших выручку на уровне $ 283 миллионов.
Активнее всего в Snapchat вовлечены пользователи 13-34 лет.
Технологии
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 10:40