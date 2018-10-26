Ольга Рапунцель в эфире резко ответила ведущему «Дома-2» Владу Кадони





Многочисленные поклонники скандального телепроекта «Дом-2» уже давно привыкли к тому, как насмехается, язвит и откровенно издевается Влад Кадони над некоторыми участниками реалити-шоу.Так, от остроумного телеведущего с периодичной регулярностью неоднократно доставалось даже старичкам телестройки, не говоря уже о новеньких ребятах, многих из которых Кадони считает скучными и малоинтересными. Как оказалось, семейство «брендов» телепроекта до сих пор так и не привыкло к нападкам Влада.И вот на днях Ольга Рапунцель нашла в себе силы, чтобы пресечь любые высказывания в адрес своей семьи. Выяснилось, что придирчивый и любознательный Влад Кадони не только докучает «брендам» реалити-шоу «Дом-2» на Лобных местах и в VIP-доме, но и пристально следит за их жизнью в социальных сетях.В итоге после очередной порции упреков со стороны Влада Кадони в адрес Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко, длинноволосая красавица решила указать телеведущему его место. Дело в том, что девушке не понравилось то, как Влад с большим удовольствием продолжает нелицеприятно комментировать все ее блоги в личном профиле.Прямо на Лобном месте молодая мамочка указала Владу Кадони на то, что на своей страничке в Instagram они может писать все, что ей угодно и именно поэтому отчитываться за каждое свое слово не обязана ни перед кем, а перед ведущими «Дома-2» тем более.Также Ольга Рапунцель подчеркнула, что не спрашивает ни у кого советов, что ей писать в личном микроблоге, так как мнение многих, в том числе и Влада Кадони, ее мало волнует и интересует. К слову, телеведущий прямо во время Лобного места попытался отчитать «бренд» реалити-шоу «Дом-2» за ошибки, которые она допустила в некоторых своих постах.