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Ольга Рапунцель в эфире резко ответила ведущему «Дома-2» Владу Кадони

Телезрители «Дома-2» в восторге от того, как умело Ольга Рапунцель указала место Владу Кадони.

Многочисленные поклонники скандального телепроекта «Дом-2» уже давно привыкли к тому, как насмехается, язвит и откровенно издевается Влад Кадони над некоторыми участниками реалити-шоу.

Ольга Рапунцель в эфире резко ответила ведущему «Дома-2» Владу Кадони

Так, от остроумного телеведущего с периодичной регулярностью неоднократно доставалось даже старичкам телестройки, не говоря уже о новеньких ребятах, многих из которых Кадони считает скучными и малоинтересными. Как оказалось, семейство «брендов» телепроекта до сих пор так и не привыкло к нападкам Влада.

И вот на днях Ольга Рапунцель нашла в себе силы, чтобы пресечь любые высказывания в адрес своей семьи. Выяснилось, что придирчивый и любознательный Влад Кадони не только докучает «брендам» реалити-шоу «Дом-2» на Лобных местах и в VIP-доме, но и пристально следит за их жизнью в социальных сетях.

В итоге после очередной порции упреков со стороны Влада Кадони в адрес Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко, длинноволосая красавица решила указать телеведущему его место. Дело в том, что девушке не понравилось то, как Влад с большим удовольствием продолжает нелицеприятно комментировать все ее блоги в личном профиле.

Ольга Рапунцель в эфире резко ответила ведущему «Дома-2» Владу Кадони

Прямо на Лобном месте молодая мамочка указала Владу Кадони на то, что на своей страничке в Instagram они может писать все, что ей угодно и именно поэтому отчитываться за каждое свое слово не обязана ни перед кем, а перед ведущими «Дома-2» тем более.

Также Ольга Рапунцель подчеркнула, что не спрашивает ни у кого советов, что ей писать в личном микроблоге, так как мнение многих, в том числе и Влада Кадони, ее мало волнует и интересует. К слову, телеведущий прямо во время Лобного места попытался отчитать «бренд» реалити-шоу «Дом-2» за ошибки, которые она допустила в некоторых своих постах.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:15

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